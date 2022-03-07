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Послав за російським кораблем: легендарний футболіст поставив на місце Лаврова

Сергій Шаховець
7 березня, 21:43
Зірка світового футболу Гарі Лінекер чудово розуміє, хто розв'язав війну проти України і не вірить путінським шісткам

Гарі Лінекер вказав напрямок Лаврову / Фото: Колаж: Сьогодні

Вкотре пропагандистською брехнею вибухнув міністр закордонних справ російсько-фашистської держави Сергій Лавров. Зробивши обличчя сокирою, він заявив, що росіяни не починали війну, а намагаються їй запобігти.

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Зухвала брехня з вуст російського злочинця розлютила легендарного форварда збірної Англії Гарі Лінекера. Ексзірка футболу Лінекер, що тепер працює як футбольний експерт, прямим текстом послав путінського міністра. Але зробив це англійською.

"Пішов на**й", – написав англієць у Twitter, виявивши солідарність з Україною.

Нагадаємо, буквально напередодні вторгнення Росії в Україну Гарі Лінекер назвав дії Путіна тупими та безвідповідальними.