Послал вслед за российским кораблем: легендарный футболист поставил на место Лаврова

Гари Линекер указал направление Лаврову / Фото: Коллаж: Сегодня

Очередной пропагандистской ложью разразился министр иностранных дел российско-фашистского государства Сергей Лавров. Сделав лицо кирпичом он заявил, что россияне не начинали войну, а пытаются ее предотвратить.

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Наглая ложь с уст российского преступника вывела из себя легендарного форварда сборной Англии Гари Линекера. Экс-звезда футбола, который сейчас работает в качестве футбольного эксперта, прямым текстом послал путинского министра. Но сделал это по-английски.

"Пошел на**й", – написал англичанин в своем Twitter, проявив солидарность с Украиной.

Напомним, буквально накануне вторжения России на территорию Украины Гари Линекер назвал действия Путина тупыми и безответственными.