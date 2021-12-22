Пішов проти народу: озвучено найкращого боксера України всіх часів

Брати Клички і Олександр Усик / Фото: Колаж: Сьогодні
Ексчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик вважає, що найкращим боксером в історії України, з урахуванням кар'єрних досягнень, треба назвати Олександра Усика.
34-річний Усик – чемпіон світу та Олімпіади серед любителів, колишній абсолютний чемпіон світу у крузервейті та чинний володар титулів WBA, WBO та IBF у суперважкому дивізіоні.
Останні Усик здобув завдяки вересневій перемозі над Ентоні Джошуа у Лондоні, яку українці назвали головною подією 2021 року для країни.
"Чи можна назвати Усика найкращим боксером в історії України? За досягненнями, безумовно, так. Розумієте, люди по-різному оцінюють. За досягненнями, безумовно, Сашко випередив усіх. А так, я б виокремив трійку – це Вася Ломаченко, Сашко Усик та Володимир Кличко. Ну і Віталій Кличко, звісно", – сказав українець Олександр Гвоздик в інтерв'ю каналу USACHEV TV.
Зазначимо, що думка Гвоздика відрізняється від вибору народу. Після перемоги Усика над Джошуа наш сайт провів опитування на визначення найкращого боксера в історії України. Ним за підсумками місячного голосування було названо Віталія Кличка.
Нагадаємо, у народному голосуванні взяли участь майже 14 тисяч осіб. Його результати виявилися такими:
- 1. Віталій Кличко – 39,72%
- 2. Олександр Усик – 31,76%
- 3. Володимир Кличко – 17,36%
- 4. Василь Ломаченко – 11,16%