Пошел против народа: озвучен лучший боксер Украины всех времен

Братья Кличко и Александр Усик / Фото: Коллаж: Сегодня
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик считает, что лучшим боксером в истории Украины, с учетом карьерных достижений, нужно назвать Александра Усика.
34-летний Усик – чемпион мира и Олимпиады среди любителей, бывший абсолютный чемпиона мира в крузервейте и действующий обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе.
Последние Усик добыл благодаря сентябрьской победе над Энтони Джошуа в Лондоне, которую украинцы назвали главным событием 2021 года для страны.
"Можно ли назвать Усика лучшим боксером в истории Украины? По достижениям, безусловно, да. Понимаете, многие люди по-разному смотрят. По достижениям, безусловно, Саша опередил всех. А так, я бы выделил тройку – это Вася Ломаченко, Саша Усик и Владимир Кличко. Ну и Виталий Кличко наверняка", – сказал украинец Александр Гвоздик в интервью каналу USACHEV TV.
Отметим, что мнение Гвоздика отличается от выбора народа. После победы Усика над Джошуа наш сайт провел опрос на определение лучшего боксера в истории Украины. Им по итогам месячного голосования был назван Виталий Кличко.
Напомним, в народном голосовании приняли участие почти 14 тысяч человек. Его результаты оказались такими:
- 1. Виталий Кличко – 39,72%
- 2. Александр Усик – 31,76%
- 3. Владимир Кличко – 17,36%
- 4. Василий Ломаченко – 11,16%