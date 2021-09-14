14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Португальська Боль: Динамо – Бенфіка – 4:0

Сергій Шаховець
14 вересня, 18:06
З переконливої перемоги розпочала команда київського Динамо свій шлях в Юнацькій Лізі чемпіонів

Динамо стартувало з перемоги в Юнацької Лізі чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Київське Динамо розгромило лісабонську Бенфіку з рахунком 4:0 в матчі Юнацької Ліги чемпіонів.

Юні динамівці відкрили рахунок в поєдинку вже на 9-й хвилині, відзначився захисник киян Антон Боль.

А в другому таймі кияни зробили рахунок непристойним. Голи на свій рахунок записали Володимир Бражко, Назар Волошин і Самба Діалло.

Юнацька Ліга УЄФА. 1-й тур

Динамо U-19 – Бенфіка U-19 4: 0

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Голи: Боль, 8, Бражко, 65 (з пен), Волошин, 79, Діалло, 80

Динамо U-19: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук, Вівчаренко, Бражко (Мельниченко, 90), Н.Волошин (Слесар, 84), Царенко (Скрипник, 84), Яцик, Діалло (Танчак, 89), Попов (Горбач, 84)

Київське Динамо очолило турнірну таблицю в групі Е. У другому матчі групи Барселона після першого тайму веде 1:0 в матчі з Баварією.

Нагадаємо, що поєдинок 1-го туру Ліги чемпіонів Динамо – Бенфіка відбудеться сьогодні, 14-го вересня. Початок зустрічі о 22:00. Наш сайт буде вести онлайн-трансляцію матчу.

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