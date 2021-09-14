Португальська Боль: Динамо – Бенфіка – 4:0

Динамо стартувало з перемоги в Юнацької Лізі чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Київське Динамо розгромило лісабонську Бенфіку з рахунком 4:0 в матчі Юнацької Ліги чемпіонів.

Юні динамівці відкрили рахунок в поєдинку вже на 9-й хвилині, відзначився захисник киян Антон Боль.

А в другому таймі кияни зробили рахунок непристойним. Голи на свій рахунок записали Володимир Бражко, Назар Волошин і Самба Діалло.

Юнацька Ліга УЄФА. 1-й тур

Динамо U-19 – Бенфіка U-19 4: 0

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Голи: Боль, 8, Бражко, 65 (з пен), Волошин, 79, Діалло, 80

Динамо U-19: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук, Вівчаренко, Бражко (Мельниченко, 90), Н.Волошин (Слесар, 84), Царенко (Скрипник, 84), Яцик, Діалло (Танчак, 89), Попов (Горбач, 84)

Київське Динамо очолило турнірну таблицю в групі Е. У другому матчі групи Барселона після першого тайму веде 1:0 в матчі з Баварією.

Нагадаємо, що поєдинок 1-го туру Ліги чемпіонів Динамо – Бенфіка відбудеться сьогодні, 14-го вересня. Початок зустрічі о 22:00. Наш сайт буде вести онлайн-трансляцію матчу.