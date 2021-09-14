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14 сентября 19:45
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Динамо --
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Челси --
Зенит --
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Мальме --
Ювентус --
14 сентября 22:00
Лилль --
Вольфсбург --
14 сентября 22:00
Вильярреал --
Аталанта --
15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
15 сентября 00:00
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Львов --
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Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
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Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Шахтер --
Динамо --
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Португальская Боль: Динамо – Бенфика – 4:0

Сергей Шаховец
14 сентября, 18:06
С убедительной победы начала команда киевского Динамо свой путь в Юношеской Лиге чемпионов

Динамо стартовало с победы в Юношеской Лиге чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское Динамо разгромило лиссабонскую Бенфику со счетом 4:0 в матче Юношеской Лиги чемпионов.

Юные динамовцы открыли счет в поединке уже на 9-й минуте, отличился защитник киевлян Антон Боль.

А во втором тайме киевляне довели счет до неприличного. Голы на свой счет записали Владимир Бражко, Назар Волошин и Самба Диалло.

Юношеская Лига УЕФА. 1-й тур

Динамо U-19 – Бенфика U-19 4:0

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Голы: Боль, 8, Бражко, 65 (с пен), Волошин, 79, Диалло, 80

Динамо U-19: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дьячук, Вивчаренко, Бражко (Мельниченко, 90), Н.Волошин (Слесар, 84), Царенко (Скрипник, 84), Яцык, Диалло (Танчак, 89), Попов (Горбач, 84)

Киевское Динамо возглавило турнирную таблицу в группе Е. Во втором матче группы Барселона после первого тайма ведет 1:0 в матче с Баварией.

Напомним, что поединок 1-го тура Лиги чемпионов Динамо – Бенфика состоится сегодня,14-го сентября. Начало встречи в 22:00. Наш сайт будет вести онлайн-трансляцию матча.

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