Спроба № 2. Воротар Динамо знову одружився (фото)

Воротар Динамо Георгій Бущан одружився в Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Голкіпер київського Динамо та збірної України Георгій Бущан одружився. Його обраницею стала дівчина на ім'я Вікторія. Пара не особливо афішувала свої стосунки, тому спільних фото у соцмережах майже не було. Нагадаємо, що останній матч цього сезону Бущан зіграв проти Уельсу.

Лише рік тому, після Євро-2020, Георгій показав, як відпочиває на яхті з Вікторією.

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З урочистостей також небагато фото в соцмережах.

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Бущан має дочку від першого шлюбу. Вперше він одружився у 19 років. Колишня дружина спортсмена – артистка балету, прима-балерина Христина Шишпор.

Зазначимо, що Христина Шишпор та Георгій Бущан одружилися у липні 2014 року. На той час прима-балерині Національної опери України було 28 років, а футболістові – 19. У вересні того ж року народилася дочка Юлія.

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Проте стосунки не склалися, і пара розлучилася. Як стверджувала Христина Шишпор, причиною розлучення з воротарем Динамо стало те, що "минула любов і кожній казці приходить кінець".