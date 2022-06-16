Попытка № 2. Вратарь Динамо снова женился (фото)

Вратарь Динамо Георгий Бущан женился в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Голкипер киевского Динамо и сборной Украины Георгий Бущан женился. Его избранницей стала девушка по имени Виктория. Пара не особо афишировала свои отношения, поэтому совместных фото в соцсетях почти не было. Напомним, что последний матч в этом сезоне Бущан сыграл против Уэльса.

Лишь год назад, после Евро-2020, Георгий показал, как отдыхает на яхте с Викторией.

Реклама

С торжества также немного фото в соцсетях.

Реклама

У Бущана есть дочь от первого брака. В первый раз он женился в 19 лет. Бывшая жена спортсмена – артистка балета, прима-балерина Кристина Шишпор.

Отметим, что Кристина Шишпор и Георгий Бущан поженились в июле 2014 года. На то время прима-балерине Национальной оперы Украины было 28 лет, а футболисту – 19. В сентябре того же года у них родилась дочь Юлия.

Реклама

Однако отношения не сложились, и пара рассталась. Как утверждала Кристина Шишпор, причиной развода с вратарем Динамо стало то, что "прошла любовь и каждой сказке приходит конец".