Попутного вітру до Серії B. Фани "грифонів" вимагають повернути Шеву

Фани Дженоа влаштували овацію Шевченку / Фото: Reuters

Український фахівець утримався на чолі "грифонів" трохи більше двох місяців. Боси генуезького клубу розчарувалися результатами роботи тренерського штабу Шевченка і вирішили звільнити українця.

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Незважаючи на те, що відставка Шеви прогнозувалась, для багатьох фанів ця новина стала неприємним сюрпризом. Уболівальники встигли полюбити українського фахівця і підтримали Шевченка у коментарях в соціальних мережах.

Вибач, Шева, дуже шкода.

Якого хр**а.

Попутного вітру вам у серію В!

Найгірший вибір, який ви могли зробити, вітаємо!

Мені шкода, Шева. Ви прийшли не на той час. Успіхів у майбутньому.

Чи мав він виграти у Мілана?

Ви божевільні?

Нагадаємо, гра Дженоа у матчі проти Мілана у Кубку Італії відродила віру в успіх Андрія Шевченка на чолі команди. Хоча "грифони" програв "россонері" з рахунком 1:3, але виглядали гідно, що відзначали вболівальники та експерти.

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Зазначимо, що під керівництвом Шевченка Дженоа провів 11 матчів, але здобув лише одну перемогу – над Салернітаною у Кубку Італії. У чемпіонаті Італії "грифони" під керівництвом українці лише тричі зіграли внічию, опустившись на останній рядок у турнірній таблиці.