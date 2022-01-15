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Попутного вітру до Серії B. Фани "грифонів" вимагають повернути Шеву

Сергій Шаховець
15 січня, 14:27
Керівництво "грифонів" не стало випробовувати долю і повідомило про звільнення головного тренера команди Андрія Шевченка

Фани Дженоа влаштували овацію Шевченку / Фото: Reuters

Український фахівець утримався на чолі "грифонів" трохи більше двох місяців. Боси генуезького клубу розчарувалися результатами роботи тренерського штабу Шевченка і вирішили звільнити українця.

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Незважаючи на те, що відставка Шеви прогнозувалась, для багатьох фанів ця новина стала неприємним сюрпризом. Уболівальники встигли полюбити українського фахівця і підтримали Шевченка у коментарях в соціальних мережах.

  • Вибач, Шева, дуже шкода.
  • Якого хр**а.
  • Попутного вітру вам у серію В!
  • Найгірший вибір, який ви могли зробити, вітаємо!
  • Мені шкода, Шева. Ви прийшли не на той час. Успіхів у майбутньому.
  • Чи мав він виграти у Мілана?
  • Ви божевільні?

Нагадаємо, гра Дженоа у матчі проти Мілана у Кубку Італії відродила віру в успіх Андрія Шевченка на чолі команди. Хоча "грифони" програв "россонері" з рахунком 1:3, але виглядали гідно, що відзначали вболівальники та експерти.

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Зазначимо, що під керівництвом Шевченка Дженоа провів 11 матчів, але здобув лише одну перемогу – над Салернітаною у Кубку Італії. У чемпіонаті Італії "грифони" під керівництвом українці лише тричі зіграли внічию, опустившись на останній рядок у турнірній таблиці.