Попутного ветра в Серию B. Фаны "грифонов" требуют вернуть Шеву

Фаны Дженоа устроили овацию Шевченко / Фото: Reuters

Украинский специалист удержался во главе "грифонов" немногим более двух месяцев. Боссы генуэзского клуба разочаровались результатами работы тренерского штаба Шевченко и приняли решение уволить украинца.

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Несмотря на то, что отставка Шевы прогнозировалась, для многих фанов эта новость стала неприятным сюрпризом. Болельщики успели полюбить украинского специалиста и поддержали Шевченко в комментариях в социальных сетях.

Прости, Шева, очень жаль.

Какого хр**а.

Попутного ветра вам в серию В!

Худший выбор, который вы могли сделать, поздравляем!

Мне жаль, Шева. Вы пришли не в то время. Удачи в будущем.

Должен ли он был выиграть у Милана?

Вы сумасшедшие?

Напомним, игра Дженоа в матче против Милана в Кубке Италии возродило веру в успех Андрея Шевченко во главе команды. Хотя "грифоны" проиграл "россонери" со счетом 1:3, но выглядели достойно, что отмечали болельщики и эксперты.

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Отметим, что под руководством Шевченко Дженоа провел 11 матчей, но одержал всего одну победу – над Салернитаной в Кубке Италии. В чемпионате Италии "грифоны" под руководством украинцы лишь трижды сыграли вничью, опустившись на последнюю строчку в турнирной таблице.