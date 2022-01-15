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Попутного ветра в Серию B. Фаны "грифонов" требуют вернуть Шеву

Сергей Шаховец
15 января, 14:27
Руководство "грифонов" не стало испытывать судьбу и сообщило об увольнении главного тренера команды Андрея Шевченко

Фаны Дженоа устроили овацию Шевченко / Фото: Reuters

Украинский специалист удержался во главе "грифонов" немногим более двух месяцев. Боссы генуэзского клуба разочаровались результатами работы тренерского штаба Шевченко и приняли решение уволить украинца.

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Несмотря на то, что отставка Шевы прогнозировалась, для многих фанов эта новость стала неприятным сюрпризом. Болельщики успели полюбить украинского специалиста и поддержали Шевченко в комментариях в социальных сетях.

  • Прости, Шева, очень жаль.
  • Какого хр**а.
  • Попутного ветра вам в серию В!
  • Худший выбор, который вы могли сделать, поздравляем!
  • Мне жаль, Шева. Вы пришли не в то время. Удачи в будущем.
  • Должен ли он был выиграть у Милана?
  • Вы сумасшедшие?

Напомним, игра Дженоа в матче против Милана в Кубке Италии возродило веру в успех Андрея Шевченко во главе команды. Хотя "грифоны" проиграл "россонери" со счетом 1:3, но выглядели достойно, что отмечали болельщики и эксперты.

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Отметим, что под руководством Шевченко Дженоа провел 11 матчей, но одержал всего одну победу – над Салернитаной в Кубке Италии. В чемпионате Италии "грифоны" под руководством украинцы лишь трижды сыграли вничью, опустившись на последнюю строчку в турнирной таблице.