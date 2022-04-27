Популярний боксерський журнал присвятив спецвипуск братам Кличкам, які захищають Україну (фото)

Брати Клички стали обличчям журналу The Ring

З перших днів війни брати Клички всіма способами захищають Україну від військової агресії РФ. Володимир прибув до Києва, де разом із мером столиці допомагав теробороні та на гуманітарній ниві.

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Подвиги Віталія та Володимира не пройшли повз популярний боксерський журнал The Ring. Видання випустило новий номер, на обкладинці якого було зображено братів Кличків у військовому обмундируванні.

Емблема журналу виконана у синьо-жовтих кольорах. Сам спецвипуск називається "Справжній бій". Оформити замовлення журналу можна на офіційному сайті видання. Вартість – 11 доларів.

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Зазначимо, що Володимир Кличко все ж таки залишив Україну і вирушив до Німеччини. Мета ексбоксера – попрацювати на дипломатичному рівні, щоб забезпечити державі та українцям максимальну підтримку від країн Європи.

Раніше ми писали, що Володимир Кличко не відкидає відновлення кар'єри. Він мріє стати самим віковим чемпіоном світу у надважкій вазі. Але це можливе лише після перемоги України у війні з Росією.