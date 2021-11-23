Попався на допінгу! Українському тенісистові загрожує тривала дискваліфікація

Український тенісист Тимур Мухтарулін усунений від турнірів / Фото: Колаж: Сьогодні

Спортсмена тимчасово відсторонено від усіх професійних тенісних турнірів на невизначений час, повідомляє прес-служба ITF.

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Мухтарулін здав зразок сечі 31 серпня 2021 року під час участі у турнірі у Чорноморську (30 серпня – 5 вересня), який було відправлено до лабораторії WADA у Монреалі.

У пробі українця було виявлено амфетамін – речовину категорії S6 забороненого списку WADA (стимулятор). Повідомляється, що тенісист не мав діючого терапевтичного дозволу на використання амфетаміну.

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12 листопада Мухтаруліну було надіслано повідомлення про те, що він порушив правила Антидопінгової програми. Гравець має право звернутися до голови Незалежного трибуналу з клопотанням про відміну тимчасового усунення.

Додамо, що на турнірі ITF M15 у Чорноморську Тимур програв у першому колі четвертому сіяному Клеману Табуру із Франції.

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Усього на професійному рівні Тимур Мухтарулін провів лише 11 матчів і здобув одну перемогу. Додамо, що у Тимура ніколи не мав залікових балів у рейтингу ATP.

Раніше ми повідомляли, що російський тенісист Теймураз Габашвілі отримав дискваліфікацію на 20 матчів порушення антидопінгових правил.