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Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
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Попался на допинге! Украинскому теннисисту грозит длительная дисквалификация

Сергей Шаховец
23 ноября, 13:33
19-летний украинский теннисист Тимур Мухтарулин получил положительный результат тестирования на допинг

Украинский теннисист Тимур Мухтарулин отстранен от турниров / Фото: Коллаж: Сегодня

Спортсмен временно отстранен от всех профессиональных теннисных турниров на неопределенное время, сообщает пресс-служба ITF.

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Мухтарулин сдал образец мочи 31 августа 2021 года во время участия в турнире в Черноморске (30 августа – 5 сентября), который был отправлен в лабораторию WADA в Монреале.

В пробе украинца был обнаружен амфетамин – вещество категории S6 запрещенного списка WADA (стимулятор). Сообщается, что у теннисиста не было действующего терапевтического разрешения на использование амфетамина.

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12 ноября Мухтарулину было направлено уведомление о том, что он нарушил правила Антидопинговой программы. Игрок имеет право обратиться к председателю Независимого трибунала с ходатайством об отмене временного отстранения.

Добавим, что на турнире ITF M15 в Черноморске Тимур проиграл в первом круге четвертому сеяному Клеману Табуру из Франции.

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Всего на профессиональном уровне Тимур Мухтарулин провел только 11 матчей и одержал одну победу. Добавим, что у Тимура никогда не было зачетных баллов в рейтинге ATP.

Ранее мы сообщали, что российский теннисист Теймураз Габашвили получил дисквалификацию на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил.