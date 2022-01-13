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Потрапив до любовного трикутника з українкою: легенду Індії посадять за жорстоке вбивство

Любомир Луканюк
13 січня, 09:46
Нові подробиці у справі дворазового призера Олімпійських ігор Сушила Кумара. Стало відомо, чому він убив людину

Кумар несе прапор Індії на відкритті Олімпіади-2012 / Фото: Getty Images

Один із найвідоміших спортсменів Індії може надовго сісти у в'язницю. Поліція трохи розповіла про справу Сушила Кумара, а також висунула борцеві додаткові звинувачення.

Минулого року Кумар зі спільниками викрали та вбили якогось Дханкара. Виявляється, у спортсмена була низка причин для ненависті до Дханкара – невиплата орендної плати за квартиру, любовний трикутник за участю громадянки України, а також неприємні висловлювання, повідомляє Спорт-Експрес.

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Крім того, Сушила звинувачують у тому, що він вистрілив з пістолета у зграю гавкаючих собак, а потім погрожував кільком спортсменам, які перебували на місці події.

Кумару 38 років, він є чемпіоном світу 2010 року у ваговій категорії до 66 кг. Також в активі індійця бронзова (2008) та срібна (2012) медалі Олімпійських ігор.

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У 2003 році Сушил Кумар виграв свої перші міжнародні нагороди: бронзову медаль чемпіонату Азії та золоту – Ігор Співдружності. На Олімпійських іграх 2004 року він був лише 14-м, проте на Іграх 2008 року здобув бронзову медаль.

Спортсмен був прапороносцем збірної Індії на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2012 року у Лондоні, де виграв срібну медаль.