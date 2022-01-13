Попал в любовный треугольник с украинкой: легенду Индии посадят за жестокое убийство

Кумар несет флаг Индии на открытии Олимпиды-2012 / Фото: Getty Images

Один из самых известных спортсменов Индии может надолго сесть в тюрьму. Полиция немного рассказала о деле Сушила Кумара, а также выдвинула борцу дополнительные обвинения.

В прошлом году Кумар с подельниками похитили и убили некоего Дханкара. Оказывается, у спортсмена был ряд причин для ненависти к Дханкару – невыплата арендной платы за квартиру, любовный треугольник с участием гражданки Украины, а также нелицеприятные высказывания, сообщает Спорт-Экспресс.

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Кроме того, Сушила обвиняют в том, что он выстрелил из пистолета в стаю лающих собак, а затем угрожал нескольким спортсменам, находившимся на месте происшествия.

Кумару 38 лет, он является чемпионом мира 2010 года в весовой категории до 66 кг. Также в активе индийца бронзовая (2008) и серебряная (2012) медали Олимпийских игр.

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В 2003 году Сушил Кумар выиграл свои первые международные награды: бронзовую медаль чемпионата Азии и золотую – Игр Содружества. На Олимпийских играх 2004 года он был лишь 14-м, однако на Играх 2008 года завоевал бронзовую медаль.

Спортсмен был знаменосцем сборной Индии на церемонии открытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где выиграл серебряную медаль.