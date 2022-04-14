Допомога українцям в Італії: Шевченко зустрівся з мером Мілана для підтримки біженців (фото)

Андрій Шевченко (ліворуч) та Беппе Сала (праворуч) з прапорами України та Мілана

Повномасштабна війна Росії проти України, яка триває майже два місяці, згуртувала наших спортсменів навколо країни. Кожен допомагає чим може.

Багато хто вирушив у тероборону чи ЗСУ, а хтось допомагає на гуманітарному фронті. Одним із головних помічників України за кордоном є легендарний футболіст Андрій Шевченко.

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Раніше екстренер збірної України прийняв у себе в Лондоні кілька сімей з України. Тепер Андрій Миколайович вирішив допомогти співвітчизникам в Італії. Днями легенда Мілана зустрілася з мером міста Беппе Салою.

Шевченко обговорив з політиком аспекти допомоги біженцям та заявив про готовність профінансувати роботу кол-центру для українців. Він допомагатиме нашим співвітчизникам, які приїжджають до Мілана в пошуках притулку, роботи та гуманітарної допомоги.

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Також мер Мілана заявив, що оператори допоможуть біженцям знайти школу чи садок для дітей, піти на курси італійської мови та записатися до спортивних секцій. Телефон 020205 запрацює наприкінці квітня.

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Зазначимо, що раніше Шевченко вивіз матір та сестру з України. Родичі ексфутболіста довго не хотіли покидати Київ, проте здоров'я матері не дозволило їй залишатися на батьківщині.