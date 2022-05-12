Змінилися пріоритети. Світоліна відмовилася грати на "Ролан Гарросі"

Найкраща тенісистка в історії України Еліна Світоліна не візьме участі у Відкритому чемпіонаті Франції, який стартує найближчого понеділка.

Еліна пояснила рішення знятися з "Роланом Гарроса". Раніше ми писали, куди пропала Світоліна.

"Для мене це були дуже важкі два місяці, особливо психологічно. Ось чому я вирішила не поспішати з поверненням, щоб з усім розібратися.

У мене тепер багато справ. У мене є фонд, я намагаюся робити якнайбільше для людей, які потребують допомоги. Нині мої пріоритети – фонд та сім'я.

Коли я не викладаюсь на 100%, мені дуже складно виступати на високому рівні", – розповіла тенісистка в інтерв'ю Євроспорту.