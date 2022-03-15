Нічні жахи Еліни. Українська тенісистка тяжко переносить війну в країні

Чоловік першої ракетки України Гаель Монфіс розповів про психологічний стан і безсонні ночі своєї дружини

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Чоловік першої ракетки України Гаель Монфіс після перемоги над лідером рейтингу АТР росіянином Данилом Медведєвим поділився своїми переживаннями щодо війни в Україні. Французький тенісист став плечем і опорою для всієї родини Еліни Світоліної.

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У тяжкі дні усвідомлення того, що відбувається на Батьківщині, поруч із дружиною, якій було дуже важко опанувати свої емоції, постійно перебував Монфіс.

"Зараз у моїх родичів, моєї другої родини триває боротьба. Нелегко було бачити, як моя дружина кілька тижнів плакала щоночі. Це було важко. Звісно, я був і залишаюся поруч із нею, з родиною щодня".

Окрім професійної діяльності, подружжя продовжує допомагати родичам Світоліної, які залишилися в Україні.

"Досі багато родичів усе ще залишаються в Україні. Мені складно все це описати. Я сам серед того, що відбувається. Це просто якесь божевілля, якщо починаєш про це замислюватися. Але ми намагаємося подолати це. І, безумовно, зі свого боку я намагаюся бути тим плечем, на яке Еліна і вся моя друга родина можуть спертися. Я роблю для них все, щоб вони були щасливі і були в безпеці".

Також Еліна Світоліна разом з іншими українськими топспортсменами продовжує допомагати своїй країні, яка вже 20-й день бореться і страждає від воєнних злочинів орків.