Поменялись приоритеты. Свитолина отказалась играть на Ролан Гаррос

Свитолина очень тяжело переживает войну в Украине / Фото: REUTERS
Лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина не примет участие в Открытом чемпионате Франции, который стартует в ближайший понедельник.
Элина объяснила решение сняться с Ролан Гаррос. Ранее мы писали, куда пропала Свитолина.
"Для меня это была очень тяжелая пара месяцев, особенно психологически. Вот почему я приняла решение не торопиться с возвращением, чтобы со всем разобраться.
У меня сейчас много дел. У меня есть фонд, я стараюсь делать как можно больше для людей, которые нуждаются в помощи. Сейчас мои приоритеты – фонд и семья.
Когда я не выкладываюсь на 100%, мне очень сложно выступать на высоком уровне", – рассказала теннисистка в интервью Евроспорту.
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