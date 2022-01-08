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Отримав по очах і осліп: нокаут у бою двох "мух" (відео)

Андрій Трофімов
8 січня, 16:25
Невже рукавички були чимось змащені? У ході вечора боксу в аргентинському Санта-Фе глядачі стали свідками незвичайного нокауту

Реєс осліпив Капдевілу / Фото: Instagram

Господар рингу аргентинець Тобіс Джереміас Реєс у другому раунді серією ударів так сколихнув свого співвітчизника Анхеля Ніколаса Капдевілу, що той перестав бачити.

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Капдевіла намагався розкрити рукавичками злиплі повіки своїх очей, але безуспішно, потрапивши під новий град ударів від Пітбуля (прізвисько Реєса).

Рефері почав відлік, і коли очі Анхеля, нарешті, розплющилися, суддя вже розвів руками, оголосивши про дострокову перемогу Реєса.

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Зазначимо, що поєдинок відбувався у найлегшій ваговій категорії у боксі (50,8 кг), яку ще називають "дивізіоном мух".

Реєс здобув четверту перемогу на профі-рингу у чотирьох боях, Капдевіла ж зазнав 13-ї поразки за трьох вікторій.