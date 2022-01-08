7 января 21:30
Бавария 1
Боруссия М 2
8 января 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 19:30 Онлайн
Дженоа --
Специя --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 18:00 Онлайн
Марокко --
Гана --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
11 января 18:00 Онлайн
Нигерия --
Египет --
11 января 22:00
Эвертон --
Лестер --
12 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00 Онлайн
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
14 января 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвинея --
15 января 14:30 Онлайн
Манчестер Сити --
Челси --
16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль --
Брентфорд --
16 января 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Арсенал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Получил по глазам и ослеп: нокаут в бою двух "мух" (видео)

Андрей Трофимов
8 января, 16:25
Неужели перчатки были чем-то смазаны? В ходе вечера бокса в аргентинском Санта-Фе зрители стали свидетелями необычного нокаута

Рейес ослепил Капдевилью / Фото: Instagram

Хозяин ринга аргентинец Тобис Джеремиас Рейес во втором раунде серией ударов так потряс своего соотечественника Анхеля Николаса Капдевилью, что тот перестал видеть.

Читайте также: Ломаченко так не умеет: убойный нокаут в Аргентине

Реклама

Капдевилья судорожно пытался раскрыть перчатками слипшиеся веки своих глаз, но безуспешно, в итоге угодив под новый град ударов от Питбуля (прозвище Рейеса).

Рефери начал отсчет, и когда глаза Анхеля, наконец, раскрылись, судья уже развел руками, объявив о досрочной победе Рейеса.

Реклама

Реклама

Отметим, что поединок проходил в легчайшей весовой категории в боксе (50,8 кг), которую еще называют "дивизионом мух".

Рейес добыл четвертую победу на профи-ринге в четырех боях, Капдевилья же потерпел 13-е поражение при трех викториях.