Півтора місяці до старту! АПЛ опублікувала календар на сезон 2022/2023

Манчестер Сіті та Ліверпуль - головні фаворити АПЛ / Фото: Reuters

Футбольний сезон добіг кінця. Переможцем чемпіонату Англії 2021-2022 став Манчестер Сіті, який "на стрічкі" вирвав трофей у Ліверпуля

Тим часом, АПЛ опублікувала календар нового сезону чемпіонату. Стартує він на тиждень раніше, ніж зазвичай. Перший тур пройде 5-7 серпня. У ньому чинний чемпіон вирушить у гості до Вест Хема, а Ліверпуль побореться з Фулхемом.

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Очікується непростий старт і у Евертона Віталія Миколенка, мерсисайдці приймуть Челсі. Перший поєдинок між грандами пройде вже у другому турі, коли Челсі прийме Тоттенхем.

Що стосується основних претендентів на титул, то Ліверпуль і Ман Сіті поборються один з одним. В 11 турі (15-16 жовтня) на "Енфілді". Матч-відповідь на стадіоні "городян" пройде у 29 турі (1-2 квітня).

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Завершиться сезон аж 28 травня, оскільки посеред нього команди підуть на перерву через чемпіонат світу-2022 у Катарі. З цієї причини між 16 та 17 турами пройде півтора місяця. Базова дата першого – 12 листопада, а другого – 26 грудня.

За тиждень до старту розіграшу чемпіонату Англії (30 липня) відбудеться битва за Суперкубок, де поборються ті самі Ман Сіті та Ліверпуль. Зазвичай поєдинок за цей трофей проходить на "Уемблі", проте через фінал жіночого Євро Суперкубок відбудеться у Лестері.