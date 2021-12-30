Польський шахіст звалився зі стільця! Його шокувала поразка

Теклаф не витримав напруги чемпіонату світу / Фото: Колаж: Сьогодні

Смішний випадок стався у Варшаві на чемпіонаті світу зі швидких шахів, із призовим фондом 1 млн доларів.

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Гросмейстер з Вірменії Тигран Петросян у четвертому турі переміг поляка Павла Теклафа.

Для Павла це стало неприємним сюрпризом. Від несподіванки він упав зі стільця.

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Чемпіоном світу став 17-річний Нодірбек Абдусаторов із Узбекистану. Він випередив чемпіона світу у класичні шахи Магнуса Карслена та претендента на титул Яна Непомнящего.

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Найкращий результат серед українців показав Андрій Волокітін, який посів 21 місце.

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Нагадаємо, що у 2016 році чемпіоном світу з швидких шахів став українець Василь Іванчук.