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Польский шахматист свалился со стула! Его шокировало поражение

Любомир Луканюк
30 декабря, 17:41
Павел Теклаф слишком близко к сердцу принял поражения от Тиграна Петросяна в матче чемпионата мира

Теклаф не выдержал напряжения чемпионата мира / Фото: Коллаж: Сегодня

Смешной случай произошел в Варшаве на чемпионате мира по быстрым шахматам, с призовым фондом 1 млн долларов.

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Гроссмейстер из Армении Тигран Петросян в четвертом туре победил поляка Павла Теклафа.

Для Павла это стало неприятным сюрпризом. От неожиданности он свалился со стула.

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Чемпионом мира стал 17-летний Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана. Он опередил чемпиона мира в классические шахматы Магнуса Карслена и претендента на титул Яна Непомнящего.

Тест. Десять интересных фактов о шахматах

Лучший результат среди украинцев показал Андрей Волокитин, который занял 21-е место.

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Напомним, что в 2016 году чемпионом мира по быстрым шахматам стал украинец Василий Иванчук.