Польський аутсайдер з українцем змусив капітулювати Спартак у Москві

Лірім Кастраті з Легії поставив на коліна Спартак / Фото: Reuters

Незважаючи на те, що практично всі матчі першого туру групового раунду Ліги Європи будуть зіграні 16 вересня, перший поєдинок турніру було зіграно на день раніше.

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У Москві місцевий Спартак приймав польську Легію, за яку виступає український хавбек Ігор Харатін. Для нього цей поєдинок став дебютним за новий клуб в єврокубках.

Харатін вийшов у старті й відіграв 59 хвилин, після чого був замінений. Поєдинок йшов до нульової нічиєї, поки у компенсований час Лірім Кастраті не забив переможний гол у ворота бронзового призера чемпіонату Росії.

Варто відзначити, що Легія за п'ять зіграних матчів набрала в чемпіонаті Польщі лише шість балів і займає 16 місце в турнірній таблиці.

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В іншому матчі групи C завтра зіграють англійський Лестер та італійський Наполі. Саме ці дві команди називають претендентами на вихід у плей-оф, а Легія і Спартак, на думку експертів, розіграють путівку в Лігу конференцій.

ОГЛЯД МАТЧУ

Ліга Європи 2021/22

Група C, 1-й тур

Спартак (Росія) – Легія (Польща) – 0:1

Гол: Кастраті, 90+1