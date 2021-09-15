15 вересня 19:45
Шериф 2
Шахтар 0
15 вересня 19:45
Бешикташ 1
Боруссія Д 2
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Польський аутсайдер з українцем змусив капітулювати Спартак у Москві

Сергій Шаховець
15 вересня, 20:39
Ігор Харатін успішно дебютував за Легію в єврокубках. Український хавбек вийшов у старті й відіграв 59 хвилин, а в компенсований час його команда вирвала мінімальну перемогу

Лірім Кастраті з Легії поставив на коліна Спартак / Фото: Reuters

Незважаючи на те, що практично всі матчі першого туру групового раунду Ліги Європи будуть зіграні 16 вересня, перший поєдинок турніру було зіграно на день раніше.

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У Москві місцевий Спартак приймав польську Легію, за яку виступає український хавбек Ігор Харатін. Для нього цей поєдинок став дебютним за новий клуб в єврокубках.

Харатін вийшов у старті й відіграв 59 хвилин, після чого був замінений. Поєдинок йшов до нульової нічиєї, поки у компенсований час Лірім Кастраті не забив переможний гол у ворота бронзового призера чемпіонату Росії.

Варто відзначити, що Легія за п'ять зіграних матчів набрала в чемпіонаті Польщі лише шість балів і займає 16 місце в турнірній таблиці.

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В іншому матчі групи C завтра зіграють англійський Лестер та італійський Наполі. Саме ці дві команди називають претендентами на вихід у плей-оф, а Легія і Спартак, на думку експертів, розіграють путівку в Лігу конференцій.

ОГЛЯД МАТЧУ

Ліга Європи 2021/22

Група C, 1-й тур

Спартак (Росія) – Легія (Польща) – 0:1

Гол: Кастраті, 90+1

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