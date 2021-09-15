15 сентября 19:45
Шериф 2
Шахтер 0
15 сентября 19:45
Бешикташ 0
Боруссия Д 2
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Польский аутсайдер с украинцем заставил капитулировать Спартак в Москве

Сергей Шаховец
15 сентября, 20:39
Игорь Харатин успешно дебютировал за Легию в еврокубках. Украинский хавбек вышел в старте и отыграл 59 минут, а в компенсированное время его команда вырвала минимальную победу

Лирим Кастрати из Легии поставил на колени Спартак / Фото: Reuters

Несмотря на то, что практически все матчи первого тура группового раунда Лиги Европы будут сыграны 16 сентября, первый поединок турнира был сыгран на день раньше.

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В Москве местный Спартак принимал польскую Легию, за которую выступает украинский хавбек Игорь Харатин. Для него этот поединок стал дебютным за новый клуб в еврокубках.

Харатин вышел в старте и отыграл 59 минут, после чего был заменен. Поединок шел к нулевой ничьей, пока в компенсированное время Лирим Кастрати не забил победный гол в ворота бронзового призера чемпионата России.

Стоит отметить, что Легия за пять сыгранных матчей набрала в чемпионате Польши лишь шесть баллов и занимает 16 место в турнирной таблице.

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В другом матче группы C завтра сыграют английский Лестер и итальянский Наполи. Именно эти две команды называют претендентами на выход в плей-офф, а Легия и Спартак, по мнению экспертов, разыграют путевку в Лигу конференций.

ОБЗОР МАТЧА

Лига Европы 2021/22

Группа C, 1-й тур

Спартак (Россия) – Легия (Польша) – 0:1

Гол: Кастрати, 90+1

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