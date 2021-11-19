Поклала одним ударом! Татусю слід боятись!

Георгій Занатарая і його дочка Єва

Перший чемпіон світу з дзюдо в історії України разом із дружиною Ольгою виховують – сина Давида та доньку Єву.

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"Сім'я на першому місці", – пише у своєму Instagram Георгій

Спортсмен хоче створити справжню династію дзюдоїстів, тому до тренувань залучає дітей. 3-х річна Єва не відстає від татуся і показує блискавичні результати на татамі:

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Пізніше дівчинка демонструє неабияку вправність та показує навики уже у справі:

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Варто додати, що дружина Георгія також професійний тренер з дзюдо. Тому є велика ймовірність того, що донечка може стати майбутньою призеркою однієї з Олімпіад.

Нагадаємо, що Георгій Занатрая – український дзюдоїст грузинського походження є заслуженим майстром, спорту чемпіоном світу 2009 та переможцем Європейських ігор 2019.

Слід відзначити, що тренером спортсмена є Віталій Дуброва, який нещодавно відзначився на Олімпіаді-2020 гучним видаленням із зали. А сам Георгій Занатарая зробив заяву про те, що хоче принести медаль на могилу батька, але слова дотриматись не вдалось. Чемпіон світу і Європи програв на Іграх.