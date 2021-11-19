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Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
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Положила одним ударом! Папе следует бояться!

Юлия Сениско
19 ноября, 14:56
3-х летняя дочь Георгия Зантараи одним ударом расправилась с тренером

Георгий Зантарая и его дочь Ева

Первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины вместе с женой Ольгой воспитывают – сына Давида и дочь Еву.

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"Семь на первом месте", – пишет в своем Instagram Георгий

Спортсмен хочет создать настоящую дзюдоистскую династию, поэтому к тренировкам привлекает детей. 3-х летняя Ева не отстает от папы и показывает молниеносные результаты на татаме:

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"Мне нужно кимоно! Для того чтобы с тобой бороться" – приказывает тренеру маленькая дзюдоистка

Позже девочка демонстрирует навыки:

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"Ева Георгиевна – станет чемпионкой?" – спрашивает у подписчиков тренер девочки

Следует добавить, что жена Георгия также профессиональный тренер по дзюдо. Поэтому есть вероятность того, что дочь спортсменов может стать будущим призером одной из Олимпиад.

Напомним, что Георгий Зантарая – украинский дзюдоист грузинского происхождения, заслуженный мастер спорта, чемпион мира 2009 и победитель Европейских игр 2019.

Следует отметить, что тренер cпортсмена – Виталий Дуброва, недавно отличился на Олимпиаде-2020 громким удалением из зала. Cам Георгий сделал заявление о том, что хочет принести медаль на могилу отца, но слово сдержать не удалось. Чемпион мира и Европы проиграл на Играх .