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Повністю гола: колишня дружина динамівця Олега Гусєва зняла з себе все

Андрій Трофімов
9 грудня, 13:13
Чарівна блондинка, розлучившись з помічником головного тренера київського Динамо, поділилася неймовірно відвертим знімком

Марія оголилася після розлучення з Олегом Гусєвим / Фото: Колаж: Сьогодні

Марія Гусєва, яка у листопаді розлучилася з колишнім гравцем, а нині асистентом головного тренера київського Динамо Олегом Гусєвим, вирушила за новими враженнями на інший кінець світу – до Перу.

Перебуваючи там, блондинка виклала в Instagram фото, на якому повністю гола.

"Пролетіти півсвіту, добиратися добу, включаючи три пересадки та годину на каное, забратися в глиб джунглів Амазонії і, нарешті, відчути себе вільною. І так, на цьому фото я гола", – написала Марія Гусєва.

  • На мою думку, це картина Мікеланджело.
  • Яка жіночна!
  • Нереально гарна!
  • Вогонь! – такі відгуки фоловерів зібрало гаряче фото Марії Гусєвої.

Нагадаємо, Олег Гусєв та Марія були у шлюбі з 2013 року. Пара має доньку Олександру. До цього Олег уже був одружений – від першого шлюбу має сина.

Дивіться більше фото Марії Гусєвої

Марія Гусєва вражає ідеальною фігурою / Фото: Instagram

Колишня дружина Олега Гусєва – Марія / Фото: Instagram

Колишня дружина Олега Гусєва Марія / Фото: Instagram