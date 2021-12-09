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Полностью голая: бывшая жена динамовца Олега Гусева сняла с себя все

Андрей Трофимов
9 декабря, 13:13
Обворожительная блондинка, расставшись с ассистентом главного тренера киевского Динамо, поделилась невероятно откровенным снимком

Мария оголилась после развода с Олегом Гусевым / Фото: Коллаж: Сегодня

Мария Гусева, которая в ноябре развелась с бывшим игроком, а ныне ассистентом главного тренера киевского Динамо Олегом Гусевым, отправилась за новыми впечатлениями на другой конец света – в Перу.

Находясь там, блондинка выложила в Instagram фото, на котором полностью обнажена.

"Пролететь полмира, добираться сутки, включая три пересадки и час на каноэ, забраться в глубь джунглей Амазонии и, наконец, ощутить себя свободной. И да, на этом фото я голая", – написала Мария Гусева.

  • По-моему, это картина Микеланджело.
  • Какая женственная!
  • Нереально красивая!
  • Огонь! – такие отзывы фолловеров собрало горячее фото Марии Гусевой.

Напомним, Олег Гусев и Мария были в браке с 2013 года. У пары есть дочь Александра. До этого Олег уже был женат – от первого брака у него есть сын.

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