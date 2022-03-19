Пів мільйона доларів дітям! Легендарний тенісист пожертвує чималі гроші для юних українців

Легенда світового тенісу та один із найтитулованіших спортсменів цього виду спорту Роджер Федерер готовий допомагати юним українцям та їхнім сім'ям, про це швейцарець заявив на своїй сторінці у Twitter.

Фінансову допомогу Федерер організує з власного благодійного фонду.

"Моя сім'я і я в жаху від того, що відбувається в Україні. Наші серця розбиті, бо постраждали невинні люди. Ми підтримуємо мир.

Ми запропонуємо допомогу дітям з України, які цього потребують. Близько шести мільйонів українських дітей нині не ходять до школи. Ми розуміємо, що зараз важливо надати їм доступ до освіти. Ми хотіли б підтримати їх, щоб вони справилися з таким надзвичайно травматичним досвідом.

Через фонд Роджера Федерера ми підтримаємо War Child Holland, зробивши пожертву в 500 тисяч доларів, щоб переконатися, що українські діти продовжать своє навчання".