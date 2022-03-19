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Полмиллиона долларов детям! Легендарный теннисист пожертвует кругленькую сумму для юных украинцев

Евгений Щербаков
19 марта, 09:54
Роджер Федерер выделяет 500 тысяч долларов для украинских детей, которые потеряли возможность получать образование из-за войны

Роджер Федерер / Фото: AFP

Легенда мирового тенниса и один из самых титулованных спортсменов этого вида спорта Роджер Федерер готов помогать юным украинцам и их семьям, об этом швейцарец заявил на своей странице в Twitter.

Финансовую помощь Федерер организует из собственного благотворительного фонда.

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"Моя семья и я в ужасе от происходящего в Украине. Наши сердца разбиты, потому что пострадали невинные люди. Мы поддерживаем мир.

Мы предложим помощь детям из Украины, которые в этом нуждаются. Около шести миллионов украинских детей в настоящее время не ходят в школу. Мы понимаем, что сейчас важно дать им доступ к образованию. Мы бы хотели поддержать их, чтобы они справились с таким чрезвычайно травматичным опытом.

Посредством фонда Роджера Федерера мы поддержим War Child Holland, сделав пожертвование в 500 тысяч долларов, чтобы убедиться в том, что украинские дети продолжат свое обучение".

Ранее о помощи украинским детям заявил еще один известный теннисист – британец Энди Маррей, который пожертвует свои призовые в фонд Unicef.

Маррей поможет украинским детям / Фото: REUTERS