Полмиллиона долларов детям! Легендарный теннисист пожертвует кругленькую сумму для юных украинцев

Роджер Федерер / Фото: AFP
Легенда мирового тенниса и один из самых титулованных спортсменов этого вида спорта Роджер Федерер готов помогать юным украинцам и их семьям, об этом швейцарец заявил на своей странице в Twitter.
Финансовую помощь Федерер организует из собственного благотворительного фонда.
"Моя семья и я в ужасе от происходящего в Украине. Наши сердца разбиты, потому что пострадали невинные люди. Мы поддерживаем мир.
Мы предложим помощь детям из Украины, которые в этом нуждаются. Около шести миллионов украинских детей в настоящее время не ходят в школу. Мы понимаем, что сейчас важно дать им доступ к образованию. Мы бы хотели поддержать их, чтобы они справились с таким чрезвычайно травматичным опытом.
Посредством фонда Роджера Федерера мы поддержим War Child Holland, сделав пожертвование в 500 тысяч долларов, чтобы убедиться в том, что украинские дети продолжат свое обучение".
Ранее о помощи украинским детям заявил еще один известный теннисист – британец Энди Маррей, который пожертвует свои призовые в фонд Unicef.