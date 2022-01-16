"Політика перемогла здоровий глузд". Український тенісист обурений видворенням Джоковича

Сергій Стаховський підтримав Новака Джоковича / Фото: Колаж: Сьогодні

Федеральний суд Австралії відхилив апеляцію сербського тенісиста та залишив чинним рішення про депортацію спортсмена. Новак Джокович не зможе зіграти на відкритому чемпіонаті Австралії.

Відомий український тенісист Сергій Стаховський вирішив підтримати першу ракетку світу.

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"Дуже сумний день в історії тенісу. Сумно, коли політика перемагає здоровий глузд... Закон один для всіх, а трактування у всіх різні. Соромно нападати на одного через його переконання, відмінні від інших", – написав Стаховський у Twitter.

Новак Джокович буде депортований з Австралії / Фото: REUTERS

Нагадаємо, Новак Джокович прилетів до Мельбурна на турнір Australian Open. Проте під час паспортного контролю його затримали. У влади виникли сумніви щодо законності оформлення медвідведення від щеплення проти коронавірусу.

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Джокович потрапив в готель для біженців / Фото: Колаж: Сьогодні

Візу тенісиста анулювали та закрили у готелі для біженців.

Проте суд задовольнив апеляцію Джоковича і дозволив взяти участь Відкритому чемпіонаті Австралії.

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Але влада вдруге анулювала візу серба, а Федеральний суд ухвалив рішення про депортацію зірки світового тенісу.