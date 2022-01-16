"Политика победила здравый смысл". Украинский теннисист возмущен выдворением Джоковича

Сергей Стаховский поддержал Новака Джоковича / Фото: Коллаж: Сегодня

Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию сербского теннисиста и оставил в силе решение о депортации спортсмена. Новак Джокович не сможет сыграть на Открытом чемпионате Австралии.

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский решил поддержать первую ракетку мира.

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"Очень печальный день в истории тенниса. Грустно, когда политика побеждает здравый смысл... Закон один для всех, а трактовки у всех разные. Стыдно нападать на одного из-за его убеждений, отличных от других", – написал Стаховский в Twitter.

Новак Джокович будет депортирован из Австралии / Фото: REUTERS

Напомним, Новак Джокович прилетел в Мельбурн на турнир Australian Open. Однако на паспортном контроле его задержали. У властей возникли сомнения о законности оформления медотвода от прививки против коронавируса.

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Джокович попал в отель для беженцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Визу теннисиста аннулировали и закрыли в отеле для беженцев.

Однако суд удовлетворил апелляцию Джоковича и разрешил принять участие Открытом чемпионате Австралии.

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Но власти второй раз аннулировали визу серба, а Федеральный суд принял решение о депортации звезды мирового тенниса.