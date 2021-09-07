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Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Поль Погба: "Збірна Франції більше не найкраща команда в світі"

Сергій Шаховець
7 вересня, 16:23
Чемпіони світу-2018 протягом п'яти матчів не можуть нікого обіграти. А після матчу з Україною, який завершився внічию 1:1, зовсім втратили бойовий дух

Поль Погба незадоволений грою збірної Франції проти України / Фото: Reuters

Лідер збірної Франції Поль Погба висловив своє невдоволення результатами національної команди в останніх матчах.

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"Минуло вже багато часу з тих пір, як я вигравав матч зі збірною Франції. Я сумую за цим почуттям, ми всі нудьгуємо за цим.

Ми більше не є найкращою командою в світі .

Нам потрібно все змінити і стати більш агресивними. Ми повинні більше викладатися і проявляти в грі більше бажання, ось і все", – розповів французький футболіст виданню Marca.

Нагадаємо, що безвиграшна серія збірної Франції триває протягом п'яти матчів поспіль у всіх турнірах.

У нещодавніх поєдинках відбору на ЧС-2022, команда Дідьє Дешама зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1), а через три дні розписала мирову з Україною (1:1).

Проте, недивлячись на останні результати, збірна Франції продовжує лідирувати в групі D.

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