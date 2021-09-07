Поль Погба: "Збірна Франції більше не найкраща команда в світі"

Лідер збірної Франції Поль Погба висловив своє невдоволення результатами національної команди в останніх матчах.

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"Минуло вже багато часу з тих пір, як я вигравав матч зі збірною Франції. Я сумую за цим почуттям, ми всі нудьгуємо за цим.

Ми більше не є найкращою командою в світі .

Нам потрібно все змінити і стати більш агресивними. Ми повинні більше викладатися і проявляти в грі більше бажання, ось і все", – розповів французький футболіст виданню Marca.