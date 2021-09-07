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Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Поль Погба: "Сборная Франции больше не лучшая команда в мире"

Сергей Шаховец
7 сентября, 16:23
Чемпионы мира-2018 на протяжении пяти матчей не могут никого обыграть. А после матча с Украиной, который завершился вничью 1:1, совсем потеряли боевой дух

Поль Погба недоволен игрой сборной Франции против Украины / Фото: Reuters

Лидер сборной Франции Поль Погба высказал свое недовольство результатами национальной команды в последних матчах.

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"Прошло уже много времени с тех пор, как я выигрывал матч со сборной Франции. Я скучаю по этому чувству, мы все скучаем по этому.

Мы больше не являемся лучшей командой в мире.

Нам нужно все изменить и стать более агрессивными. Мы должны больше выкладываться и проявлять в игре больше желания, вот и все", – рассказал французский футболист изданию Marca.

Напомним, что безвыигрышная серия сборной Франции длится на протяжении пяти матчей подряд во всех турнирах.

В недавних поединках отбора на ЧМ-2022, команда Дидье Дешама сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), а через три дня расписала мировую с Украиной (1:1).

Тем не менее, несмотря на последние результаты, сборная Франции продолжает лидировать в группе D.

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