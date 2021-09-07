Поль Погба: "Сборная Франции больше не лучшая команда в мире"

Поль Погба недоволен игрой сборной Франции против Украины / Фото: Reuters
Лидер сборной Франции Поль Погба высказал свое недовольство результатами национальной команды в последних матчах.
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"Прошло уже много времени с тех пор, как я выигрывал матч со сборной Франции. Я скучаю по этому чувству, мы все скучаем по этому.
Мы больше не являемся лучшей командой в мире.
Нам нужно все изменить и стать более агрессивными. Мы должны больше выкладываться и проявлять в игре больше желания, вот и все", – рассказал французский футболист изданию Marca.
Напомним, что безвыигрышная серия сборной Франции длится на протяжении пяти матчей подряд во всех турнирах.
В недавних поединках отбора на ЧМ-2022, команда Дидье Дешама сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), а через три дня расписала мировую с Украиной (1:1).
Тем не менее, несмотря на последние результаты, сборная Франции продолжает лидировать в группе D.