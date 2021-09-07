Поль Погба: "Сборная Франции больше не лучшая команда в мире"

Лидер сборной Франции Поль Погба высказал свое недовольство результатами национальной команды в последних матчах.

Читайте также: Группа Украины и другие матчи 7 сентября: расписание отбора ЧМ-2022

"Прошло уже много времени с тех пор, как я выигрывал матч со сборной Франции. Я скучаю по этому чувству, мы все скучаем по этому.

Мы больше не являемся лучшей командой в мире.

Нам нужно все изменить и стать более агрессивными. Мы должны больше выкладываться и проявлять в игре больше желания, вот и все", – рассказал французский футболист изданию Marca.