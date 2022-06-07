Показала яйця на відміну від чоловіків! Російська футболістка заговорила про війну та Путіна

Надія Карпова засудила криваві амбіції Володимира Путіна

Росія веде повномасштабну війну проти України вже три з половиною місяці. За цей час весь цивілізований світ згуртувався довкола нашої країни для відбиття атак фашистів.

Водночас у самій РФ людей, котрі засуджують війну, майже не чутно. Їх страх і первісні потреби змушують засунути язик глибше і мовчки миритися з правлінням кривавого фюрера.

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Футбольна російська спільнота – не виняток, гравці вважають за краще "залишатися поза політикою". Втім, у всьому цьому мороку знайшлася людина, яка показала сталеві яйця. Подвійно символічно, що нею стала дівчина.

Форвард Еспаньола та збірної Росії Надія Карпова поспілкувалася з британськими журналістами. Футболістка засудила війну в Україні та розповіла про вплив пропаганди на її співвітчизників.

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"Російська пропаганда намагається переконати росіян, що ми виняткова нація і весь світ налаштований проти нас та нашої "унікальної місії". Про яку місію вони говорять? Не вважаю, що росіяни особливі. Водночас я не соромлюся бути росіянкою, адже Росія – це не лише уряд та Володимир Путін.

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Він забрав у нас усе, забрав наше майбутнє. Це було зроблено з нашої мовчазної згоди. Уряд не був свідком сильного опору. Більшість людей просто заплющували очі на несправедливість, думаючи, що це не їхня справа. Ці люди, котрі виправдовують війну, є бранцями пропаганди. Мені їх жаль. Я вважаю, що ми маємо зробити все, щоб звільнити їх від цього. Коли я вперше зустрілася з українською Тамілою Хімич, вона дивилася на мене з побоюванням. Ніби не була впевнена, чи я "провоєнна" і вважаю українців ворогами. Я хотіла плакати. Я думала про її сім'ю та друзів. Це було таке жахливе почуття, розуміючи, що вона може втратити близьких. Я просто переповнена емоціями. Я все ще не можу іноді повірити, що це реально відбувається.

На жаль, окрім Путіна та його уряду, Надія забула згадати про багатотисячну армію фашистів, яка власноручно вбиває українське населення. Втім, навіть така позиція краща за мовчазне мукання стада футболістів, які бояться показати свої яйця.