Поки що без України: хто вийшов на ЧС-2022 і у кого ще є шанси

Кубок світу. Фото: AFP

Сьогодні відновлюються відбіркові ігри на ЧС-2022 на всіх континентах. Серед учасників європейської кваліфікації мала бути збірна України. Втім, поєдинок нашої команди проти Шотландії змістили на червень через військову агресію з боку Росії.

На даний момент відомі лише 15 учасників із 32-х. Після березневих ігор уболівальники дізнаються про імена ще 14 команд, які зіграють у листопаді-грудні в Катарі.

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1 квітня відбудеться жеребкування Мундіалю, проте три команди-учасниці, що залишилися, стануть відомі лише в червні. Те саме стосується і збірної України. Пропонуємо пройтися різними відбірковими зонами і визначити. хтось вийшов або ще має шанси на прохід.

ЄВРОПА (13)

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У зоні УЄФА прямо вийшли десять команд. які виграли свої відбіркові групи: Сербія, Іспанія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Данія, Нідерланди, Хорватія, Англія та Німеччина. Ще 12 команд мають розіграти між собою три путівки на ЧС у стиках.

Щоправда, наразі цих збірних залишилося 11, адже Росія дискваліфікована з усіх турнірів під егідою ФІФА та УЄФА через військові дії в Україні їхнього диктатора Володимира Путіна. Команди розбилися на три шляхи, від кожного з яких на ЧС потрапить по одній команді:

ШЛЯХ А: Шотландія, Україна, Вельс, Австрія.

ШЛЯХ В: Польща, Швеція, Чехія

ШЛЯХ С: Португалія, Туреччина, Італія, Північна Македонія.

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Команди зіграють одноматчеві півфінали (за винятком поляків, які мали протистояти Росії), а потім – фінали. Матчі відбудуться 24 та 29 березня, а також у червні (стосується шляху А).

Півфінали:

24 березня. Вельс – Австрія

24 березня. Швеція – Чехія

24 березня. Португалія – Туреччина

24 березня. Італія – Північна Македонія

Червень. Шотландія – Україна

Фінали:

29 березня. Польща – Швеція/Чехія

29 березня. Португалія/Туреччина – Італія/Північна Македонія

Червень. Вельс/Австрія – Шотландія/Україна

ПІВДЕННА АМЕРИКА (4,5)

У зоні КОНМЕБОЛ відбір відбувається за круговою системою, оскільки там налічується лише 10 команд. Топ-четвірка виходить на ЧС безпосередньо, а володар п'ятої позиції побореться у міжконтинентальних стиках проти представника Азії.

У Південній Америці залишилося відіграти всього два тури і поки що собі путівки в Катар гарантували лише Бразилія і Аргентина . Ще дві команди, а також представник зони у міжконтинентальному плей-офф визначаться до 30 березня.

25 березня. Бразилія – Чилі

25 березня. Колумбія – Болівія

25 березня. Парагвай – Еквадор

25 березня. Уругвай – Перу

26 березня. Аргентина – Венесуела

30 березня. Болівія – Бразилія

30 березня. Венесуела – Колумбія

30 березня. Еквадор – Аргентина

30 березня. Перу – Парагвай

30 березня. Чилі – Уругвай

АЗІЯ (4,5+1)

Тут проходив трираундовий відбір та в останній вийшли 12 команд, які розбилися на дві групи по шість. За підсумками кругової системи безпосередньо на ЧС потраплять перші два місця кожної групи.

У свою чергу команди, що посіли треті місця. будуть битися в одноматчевому плей-офф. Переможець вийде у міжконтинентальний плей-офф на представника Південної Америки. На даний момент три азійські представники з чотирьох уже відомі.

Іран та Південна Корея точно стануть найкращими в квартеті А і вже можуть пакувати речі на Мундіаль. Також на турнірі точно зіграє господар Катар, який не проходив кваліфікацію

У березні визначаться останні два володарі прямих путівок на ЧС. Вони дістануться комусь із трійки Саудівська Аравія, Японія чи Австралія. Стиковий матч між третіми місцями за потрапляння до міжконтинентального плей-офф пройде в червні в Катарі.

24 березня. Південна Корея – Іран

24 березня. Ліван – Сирія

24 березня. Ірак – ОАЕ

24 березня. Австралія – Японія

24 березня. Китай – Саудівська Аравія

24 березня. В'єтнам – Оман

29 березня. Іран – Ліван

29 березня. ОАЕ – Південна Корея

29 березня. Сирія – Ірак

29 березня. Саудівська Аравія – Австралія

29 березня. Японія – В'єтнам

29 березня. Оман – Китай

7 червня. ОАЕ/Ліван/Ірак – Саудівська Аравія/Японія/Австралія

ПІВНІЧНА АМЕРИКА (3,5)

У зоні КОНКАКАФ у фінальний раунд вийшли вісім найкращих збірних. Вони грають за круговою системою, після чого топ-трійка вирушить безпосередньо до Катару, а четверта команда поміряється силами у міжконтинентальному плей-офф зі збірною з Океанії.

Від Північної Америки поки що ніхто не гарантував собі путівку на Мундіаль, хоча Канада дуже близька до цього. Командам залишилося зіграти три тури, всі вони відбудуться до 31 березня.

25 березня. Мексика – США

25 березня. Канада – Коста-Ріка

25 березня. Ямайка – Сальвадор

25 березня. Панама – Гондурас

27 березня. Канада – Ямайка

28 березня. США – Панама

28 березня. Гондурас – Мексика

28 березня. Сальвадор – Коста-Ріка

31 березня. Коста-Ріка – США

31 березня. Панама – Канада

31 березня. Мексика – Сальвадор

31 березня. Панама – Гондурас

АФРИКА (5)

На "чорному континенті" вже пройшли два групові раунди, а володарі путівок до Катару визначаться у плей-офф. 10 команд розбилися на п'ять пар та наприкінці березня проведуть двоматчеві дуелі за право поїхати на ЧС.

25 березня. ДР Конго – Марокко

25 березня. Камерун – Алжир

25 березня. Малі – Туніс

25 березня. Гана – Нігерія

25 березня. Єгипет – Сенегал

29 березня. Марокко – ДР Конго

29 березня. Алжир – Камерун

29 березня. Туніс – Малі

29 березня. Нігерія – Гана

29 березня. Сенегал – Єгипет

ОКЕАНІЯ (0,5)

Представники цієї зони зовсім розпочали відбір лише цього місяця і не мають жодної прямої путівки на ЧС. Зараз 8 команд поділено на дві групи, які проводять усі ігри у Катарі. У плей-офф мають вийти по дві команди.

Щоправда, квартет А досить швидко розпався. Вануату та Острови Кука знялися через пандемію ковіду, тому Таїті та Соломонові острови пройшли далі. Їм лишилося лише визначити переможця своєї групи в особистому матчі.

У паралельному квартеті місце у плей-офф собі гарантувала Нова Зеландія, а за другу путівку в особистому матчі посперечаються Фіджі та Папуа-Нова Гвінея. Чотири найкращі команди у форматі півфіналу та фіналу визначать команду, яка побореться із північноамериканською збірною на путівку на ЧС.

24 березня. Соломонові острови – Таїті

24 березня. Нова Зеландія – Нова Каледонія

24 березня. Фіджі – Папуа-Нова Гвінея

27 березня. 1/2 фіналу

27 березня. 1/2 фіналу

30 березня. Фінал

МІЖКОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ПЛЕЙ-ОФФ (2)

Через нього на Мундіаль потраплять дві команди із чотирьох. Як уже було вище зазначено, представник Азії зіграє з командою з Південної Америки, а Океанії – зі збірною з Північної Америки.

Обидві дуелі пройдуть в одноматчевому форматі та призначені на 13-14 червня. Поєдинки також пройдуть у Катарі. Тоді й мають визначитись усі 32 учасники чемпіонату світу, який пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.