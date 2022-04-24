Похвала від Гвардіоли. Наставник МанСіті підтримав Зінченка та нагадав про Україну

Гвардіола задоволений Зінченко / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Гравець збірної України Олександр Зінченко провів на полі весь матч проти Вотфорда ( 5:1) і відзначився результативним пасом, який став для нього ювілейним. Яскрава гра українця не залишилася поза увагою головного тренера "городян" Пепа Гвардіоли.

Іспанський наставник похвалив Олександра та нагадав про події в Україні. На думку Гвардіоли, про війну поступово почали забувати.

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"Цьогорічний період – дуже непростий для Зінченка через те, що сталося в його країні, де мешкають його рідні. Люди вже починають забувати про Україну – ми про це вже так не говоримо, прапорів більше немає, а Олександр і надалі живе з цим щодня.

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Це складний період для нього, але він зіграв дуже якісно, віддав гольову передачу. Зінченко завжди сконцентрований, зосереджений. Його дуже цінують у роздягальні", – цитує Гвардіолу Goal.com.

Додамо, що цього сезону Зінченко зіграв у 21 матчі за МанСіті у всіх турнірах і віддав 3 результативні передачі.

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У вівторок, 26 квітня, команда Гвардіоли зіграє перший півфінальний матч у ЛЧ проти мадридського Реалу.

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Раніше ми розповідали про одноклубника Зінченка, який потрапив у пікантну ситуацію. Захисник Кайл Вокер вирішив справити нужду в публічному місці, чим шокував своїх фанатів.