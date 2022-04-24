Похвала от Гвардиолы. Наставник МанСити поддержал Зинченко и напомнил об Украине

Гвардиола доволен Зинченко / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Игрок сборной Украины Александр Зинченко провел на поле весь матч против Уотфорда (5:1) и отличился результативным пасом, который стал для него юбилейным. Яркая игра украинца не осталась без внимания главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы.

Испанский наставник похвалил Александра и напомнил о событиях в Украине. По мнению Гвардиолы, о войне постепенно стали забывать.

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"Нынешний период – очень непростой для Зинченко из-за того, что произошло в его стране, где живут его родные. Люди уже начинают забывать об Украине – мы об этом уже так не говорим, флагов больше нет, а Александр и дальше живет с этим каждый день.

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Это сложный период для него, но он сыграл очень качественно, отдал голевую передачу. Зинченко всегда сконцентрирован, сосредоточен. Его очень ценят в раздевалке", – цитирует Гвардиолу Goal.com.

Добавим, что в нынешнем сезоне Зинченко сыграл в 21 матче за МанСити во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.

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Во вторник, 26 апреля, команда Гвардиолы сыграет первый полуфинальный матч в ЛЧ против мадридского Реала.

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Ранее мы рассказывали об одноклубнике Зинченко, который попал в пикантную ситуацию. Защитник Кайл Уокер решил справить нужду в публичном месте, чем поверг в шок своих фанатов.