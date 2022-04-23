Ювілейний асист Зінченка. Український гравець бореться за чемпіонство АПЛ

Захисник Манчестер Сіті вже у дебюті поєдинку проти Вотфорда допоміг забити м'яч своєму партнеру

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Зінченко разом із партнерами з Манчестер Сіті продовжують боротьбу за чемпіонський титул Англійської прем'єр-ліги. Після нічийного результату з головним конкурентом Ліверпулем, містяни продовжують лідирувати у чемпіонаті з перевагою в одне очко.

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Поєдинок 34 туру АПЛ проти Уотфорда, Манчестер Сіті почав дуже активно. І одна з атак уже на 4 хвилині стала результативною. Олександр Зінченко, якому Хосеп Гвардіола довірив місце у старті, чудовою передачею низом знайшов Габріеля Жезуса, який відкрив рахунок у матчі.

Для Зінченка цей асист став ювілейним десятим у складі Манчестер Сіті. За англійський клуб українець проводить уже 121 поєдинок і має у своєму активі ще 2 голи.

Поєдинок між Манчестер Сіті та Уотфордом триває. До 37 хвилин матчу команди організували вже 4 голи. Попереду команда Олександра Зінченка 3:1.

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