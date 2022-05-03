Поїхав грати до Росії – геть зі збірної! Швеція та Фінляндія карають гравців КХЛ

Фінляндія та Швеція застосовують санкції до гравців КХЛ / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

ЧС-2022 з хокею відбудеться у Фінляндії без Росії та Білорусі, яких IIHF усунула від участі у міжнародних змаганнях.

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До початку змагань залишається трохи більше тижня, і ось місцева федерація хокею прийняла досить кардинальне рішення щодо гравців збірної. Фінські хокеїсти, які продовжать виступати в КХЛ та інших російських лігах, не викликатимуться до національної збірної:

"Позиція Фінської хокейної асоціації полягає в тому, що гравці, які гратимуть у Росії наступного сезону, не зможуть виступати за національну збірну", – повідомляє Reuters з посиланням на Фінську хокейну асоціацію.

Фінська хокейна асоціація застосувала подібні санкції услід за колегами зі Швеції. Місцева хокейна спілка вже заборонила гравцям з КХЛ, які зіграли у плей-оф нинішнього розіграшу кубка Гагаріна, виступати за збірну на чемпіонаті світу.

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/ Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що збірна України з хокею не змогла пробитися до Дивізіону IA, посівши підсумкове третє місце у групі