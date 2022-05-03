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Поехал играть в Россию – вон из сборной! Швеция и Финляндия наказывают игроков КХЛ

Евгений Щербаков
3 мая, 15:24
Федерация Финляндии приняла решение не вызывать своих хоккеистов из КХЛ в сборную. Швеция уже применяет санкции

Финляндия и Швеция применяют санкции к игрокам КХЛ / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

ЧМ-2022 по хоккею состоится в Финляндии без России и Беларуси, которых IIHF отстранила от участия в международных соревнованиях.

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До начала соревнований остается чуть больше недели, и вот местная федерация хоккея приняла довольно кардинальное решение по отношению к игрокам сборной. Финские хоккеисты, которые продолжат выступать в КХЛ и других российских лигах, не будут вызываться в национальную сборную:

"Позиция Финской хоккейной ассоциации состоит в том, что игроки, которые будут играть в России в следующем сезоне, не смогут выступать за национальную сборную", – сообщает Reuters со ссылкой на Финскую хоккейную ассоциацию.

Финская хоккейная ассоциация применила подобные санкции вслед за коллегами из Швеции. Местный хоккейный союз уже запретил игрокам из КХЛ, которые сыграли в плей-офф нынешнего розыгрыша кубка Гагарина, выступать за сборную на чемпионате мира.

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Украинские хоккеисты проиграли Японии и упустили шанс повыситься в классе / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что сборная Украины по хоккею не смогла пробиться в Дивизион IA, заняв итоговое третье место в группе.