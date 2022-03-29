Чи поїде Роналду на ЧС? Де дивитись матч Португалія – Македонія та хто фаворит

Роналду в кроці від поїздки на ЧС-2022 / Фото: Reuters

Сьогодні в Європі відбудуться два стикові поєдинки за право поїхати на ЧС-2022 у Катарі. В одному з них Португалія оскаржить путівку на Мундіаль із Північною Македонією. Поєдинок пройде у Порту на стадіоні "Драгау". Початок – о 21:45.

Де дивитись матч Португалія – Північна Македонія? У прямій трансляції гра буде показана на телеканалі Футбол 1. Також поєдинок буде доступний у прямому ефірі на OLL.TV (за підпискою).

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Тим часом букмекери назвали фаворита в битві. Ним є Португалія, її прохід на ЧС-2022 оцінюють лише в 1.08 (ймовірність – 89%). Успіх македонців – аж у 9.30 (11%).

Щодо основного часу матчу, то коефіцієнт на перемогу португальців становить 1.21, а на Північну Македонію – 16.50. Котирування на нічию рівні 6.80.

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Зазначимо, що Португалія не зуміла виграти відбіркову групу, поступившись путівкою до Катару в останньому турі Сербії. Македонці ж не мали шансів потіснити Німеччину, проте зуміли посісти друге місце у боротьбі з Вірменією, Ісландією та Румунією.

У першому стиковому матчі португальці здолали Туреччину (3:1), тоді як Північна Македонія подарувала сенсацію. Балканська збірна зуміла наприкінці поєдинку з Італією вирвати перемогу та залишити чинних чемпіонів Європи без Мундіалю.

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До слова, Північна Македонія жодного разу не грала на чемпіонатах світу, тому для команди Мілевські це може бути дебютом. Португальці вже сім разів їздили на Мундіаль, причому не пропустили п'ять останніх. Найкращий результат – третє місце на дебютному для себе ЧС у 1966 році.