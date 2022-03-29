Поедет ли Роналду на ЧМ? Где смотреть матч Португалия – Македония и кто фаворит

Роналду в шаге от поездки на ЧМ-2022 / Фото: Reuters

Сегодня в Европе пройдут два стыковых поединка за право поехать на ЧМ-2022 в Катаре. В одном из них Португалия оспорит путевку на Мундиаль с Северной Македонией. Поединок состоится в Порту на стадионе "Драгау". Начало – в 21:45.

Где смотреть матч Португалия – Северная Македония? В прямой трансляции игра будет показана на телеканале Футбол 1. Также поединок будет доступен в прямом эфире на OLL.TV (по подписке).

Реклама

Тем временем, букмекеры назвали фаворита в битве. Им является Португалия, ее проход на ЧМ-2022 оценивают всего в 1.08 (вероятность – 89%). Успех македонцев – аж в 9.30 (11%).

Что касается основного времени матча, то коэффициент на победу португальцев составляет 1.21, а на Северную Македонию – 16.50. Котировки на ничью равны 6.80.

Читайте также: Вспоминаем чемпионов Европы, которые проваливались на ЧМ

Реклама

Отметим, что Португалия не сумела выиграть отборочную группу, уступив путевку в Катар в последнем туре Сербии. Македонцы же не имели шансов потеснить Германию, однако сумели занять второе место в борьбе с Арменией, Исландией и Румынией.

В первом стыковом матче португальцы одолели Турцию (3:1), тогда как Северная Македония подарила сенсацию. Балканская сборная сумела в концовке поединка с Италией вырвать победу и оставить действующих чемпионов Европы без Мундиаля.

Реклама

К слову, Северная Македония ни разу не играла на чемпионатах мира, поэтому для команды Милевски это может быть дебютом. Португальцы уже семь раз ездили на Мундиаль, причем не пропустили пять последних из них. Лучший результат – третье место на дебютном для себя ЧМ в 1966 году.