Підніжка від Ренна, або Вечірки зірок ПСЖ не проходять безслідно

Ренн здобув сенсаційну перемогу 2: 0 над ПСЖ / Фото: Reuters

Сьогодні, 3 жовтня, лідер французької Ліги 1 грав на виїзді проти Ренна. Тренер парижан Маурісіо Поччетіно виставив найбільш бойовий склад: з перших хвилин матчу вийшло ударне тріо – Мессі, Неймар, Мбаппе.

Читайте також: Перший гол – і відразу найкращий! Мессі підкорив Лігу чемпіонів

Реклама

Настільки грізний склад не злякав господарів поля. Незважаючи на територіальну перевагу гостей, рахунок у матчі на 45-й хвилині гри відкрив футболіст Ренна Гаетан Лаборде.

Реклама

Початок другого тайму став "холодним" душем для Мессі і компанії: на 46-хвилині гри Флав'єн Тет подвоїв перевагу Ренна – 2:0.

Пізніше обидві команди обмінялися забитими голами, але вони були скасовані арбітром матчу після перегляду VAR.

Паризький клуб зазнав своєї першої поразки в чемпіонаті Франції.

ОГЛЯД МАТЧУ

Незважаючи на невдачу, ПСЖ зберіг за собою першу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Франції, а Ренн піднявся з 12-го на 7-е місце.

Причинами несподіваної осічки Парі-Сен-Жермена ще буде розбиратися тренерський штаб, але мабуть зоряним гравцям потрібно менше уваги приділяти веселому життю.

Напередодні поєдинку в Ренні, лідери парижан Кіліан Мбаппе і Неймар відзначилися на вечірці, яку організувала французька модель Сінді Бруна на честь свого дня народження. Судячи з фото, хлопці добре провели час.