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Подножка от Ренна, или Вечеринки звезд ПСЖ не проходят бесследно

Сергей Шаховец
3 октября, 17:51
Пари-Сен-Жермен потерпел сенсационное поражение от Ренна в матче 9-го тура чемпионата Франции

Ренн одержал сенсационную победу 2:0 над ПСЖ / Фото: Reuters

Сегодня, 3 октября, лидер французской Лиги 1 играл на выезде против Ренна. Тренер парижан Маурисио Поччетино выставил самый боевой состав: с первых минут матча вышло ударное трио – Месси, Неймар, Мбаппе.

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Столь грозный состав не испугал хозяев поля. Несмотря на территориальное преимущество гостей, счет в матче на 45-й минуте игры открыл футболист Ренна Гаэтан Лаборде.

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Начало второго тайма стало "холодным" душем для Месси и компании: на 46-минуте игры Флавьен Тет удвоил перевес Ренна – 2:0.

Позже обе команды обменялись забитыми голами, но они были отменены арбитром матча после просмотра VAR.

Парижский клуб потерпел свое первое поражение в чемпионате Франции.

ОБЗОР МАТЧА

Несмотря на неудачу, ПСЖ сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, а Ренн поднялся с 12-го на 7-е место.

Причинами неожиданной осечки Пари-Сен-Жермена еще будет разбираться тренерский штаб, но видимо звездным игрокам нужно меньше уделять внимание веселой жизни.

Накануне поединка в Ренне, лидеры парижан Килиан Мбаппе и Неймар отметились на вечеринке, которую организовала французская модель Синди Бруна в честь своего дня рождения. Судя по фото, ребята хорошо провели время.

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