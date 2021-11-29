Подарунок під ялинку. Унікальний український тренер написав автобіографію

Книгу можна буде купити зовсім скоро

Перший та єдиний український тренер, який зумів стати чемпіоном у трьох країнах, Роман Григорчук випускає автобіографію.

Книга під назвою "Чемпіон трьох країн", вийде у продаж у період новорічних свят.

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"У мене давно була думка написати книгу спогадів, але я думав, що це станеться набагато пізніше... Я вже кілька разів перечитував книгу від початку до кінця і щоразу, емоції все сильніше, наче наново переживаю всі ті незабутні моменти", – цитує Григорчука football.ua.

Григорчук став чемпіоном з Вентспілсом (Латвія), Астаною (Казахстан) та солігорським Шахтарем (Білорусь).

Раніше ми писали, що автобіографія легендарного українського футболіста Андрія Шевченка надійшла у продаж. Книга, написана у співавторстві з журналістом Алессандро Альчато, одержала назву "Шляхетна сила: моє життя, мій футбол".