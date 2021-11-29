29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
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Лілль --
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Подарунок під ялинку. Унікальний український тренер написав автобіографію

Андрій Трофімов
29 листопада, 19:29
Роман Григорчук вигравав футбольні чемпіонати у Латвії, Казахстані та Білорусі

Книгу можна буде купити зовсім скоро

Перший та єдиний український тренер, який зумів стати чемпіоном у трьох країнах, Роман Григорчук випускає автобіографію.

Книга під назвою "Чемпіон трьох країн", вийде у продаж у період новорічних свят.

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"У мене давно була думка написати книгу спогадів, але я думав, що це станеться набагато пізніше... Я вже кілька разів перечитував книгу від початку до кінця і щоразу, емоції все сильніше, наче наново переживаю всі ті незабутні моменти", – цитує Григорчука football.ua.

Григорчук став чемпіоном з Вентспілсом (Латвія), Астаною (Казахстан) та солігорським Шахтарем (Білорусь).

Раніше ми писали, що автобіографія легендарного українського футболіста Андрія Шевченка надійшла у продаж. Книга, написана у співавторстві з журналістом Алессандро Альчато, одержала назву "Шляхетна сила: моє життя, мій футбол".