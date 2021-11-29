Подарок под елку. Уникальный украинский тренер написал автобиографию

Книга можно будет купить совсем скоро

Первый и единственный украинский тренер, который сумел стать чемпионом в трех странах, Роман Григорчук выпускает автобиографию.

Книга, под названием "Чемпіон трьох країн", выйдет в продажу в период новогодних праздников.

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"У меня давно была мысль написать книгу воспоминаний, но я думал, что это произойдет намного позже... Я уже несколько раз перечитывал книгу от начала до конца и каждый раз, эмоции все сильнее, словно заново переживаю все те, незабываемые моменты", – цитирует Григорчука football.ua.

Григорчук ставал чемпионом с Вентспилсом (Латвия), Астаной (Казахстан) и солигорским Шахтером (Беларусь).

Ранее мы писали, что автобиография легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко поступила в продажу. Книга, написанная в соавторстве с журналистом Алессандро Альчато, получила название "Мягкая сила: моя жизнь, мой футбол".