Подарунок для України та Вернидуба: італійський клуб проведе яскраву акцію

Італійський клуб зіграє у футболках із написом на честь Юрія Вернідуба / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні
Весь цивілізований світ виступає за припинення війни в Україні. Акції на підтримку нашої країни проводяться у всіх країнах.
Клуб 7-го дивізіону чемпіонату Італії Нікотера зіграє найближчий матч у синьо-жовтій формі та дограє у ній сезон.
А на футболках гравців буде напис "Юрій Вернідуб" – на честь головного тренера Шеріфа, а також "Stop the war" (припиніть війну).
Нагадаємо, Юрій Вернидуб після повернення в Україну поповнив лави ЗСУ. Український наставник захищатиме Батьківщину у складі артбригади.
А ще Вернидуб поставив точний діагноз божевільному російському диктатору:
"Путін – це худоба, виродок і вампір в одному флаконі. Правильно кажуть: Путін, пішов ти на х*й!", – сказав український тренер.