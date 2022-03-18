Подарунок для України та Вернидуба: італійський клуб проведе яскраву акцію

Італійський клуб зіграє у футболках із написом на честь Юрія Вернідуба / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Весь цивілізований світ виступає за припинення війни в Україні. Акції на підтримку нашої країни проводяться у всіх країнах.

Клуб 7-го дивізіону чемпіонату Італії Нікотера зіграє найближчий матч у синьо-жовтій формі та дограє у ній сезон.

Реклама

А на футболках гравців буде напис "Юрій Вернідуб" – на честь головного тренера Шеріфа, а також "Stop the war" (припиніть війну).

Нагадаємо, Юрій Вернидуб після повернення в Україну поповнив лави ЗСУ. Український наставник захищатиме Батьківщину у складі артбригади.

Реклама

А ще Вернидуб поставив точний діагноз божевільному російському диктатору: